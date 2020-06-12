6年前群眾攻占行政院事件，黑島青陣線總召集人魏揚等人一審遭判無罪，但台灣高等法院認為，魏揚等人鼓動他人侵入政院對抗員警，改判7人有期徒刑2至4月不等，魏揚等人不服除了提上訴後，12日下午將遞狀請求停審並聲請大法官解釋。

魏揚等人上個月提起上訴，今天下午遞狀請高等法院轉呈最高法院，請求法院停止本案之審理，並聲請大法官解釋，就刑法第153條煽惑罪宣告違憲，不要貿然成為被告入罪之依據。

2014年3月18日太陽花案，魏揚等人夥同其他占領立院人士，於同 年月23日晚7點，號召民眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被爬入行政院， 並在正門前廣場靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室，與警爆激烈 衝突，甚至將警員推拉下台階。

北檢偵辦後起訴93人，蔡英文總統執政後，政院撤回87人侵入建築 物罪告訴，魏揚等人因被訴妨害公務等罪屬公訴罪不能撤告，仍由法 院審判。北院一審將破壞警方拒馬及攻擊員警的許順治、李冠伶等1 1人依損壞公物、妨害公務罪判刑3至5月；被訴煽惑犯罪的魏揚等7人 認定無主觀犯意，判決無罪。

高院審理後認為，政院非公眾可隨意出入場所，當時學運期間政院 已加強院區安全維護，由員警駐守戒護，未核准任何集會遊行，任何 人不得侵入及妨害員警執勤。

合議庭表示，簽署服貿協議是當時政院政策，反對跟支持者都有。 但反對者排除警力強行侵入政院並占領，這種強暴手段已超越理性、 和平表達訴求界線。

高院稱，立院審案瑕疵可循正常管道救濟，但魏揚等7人以「衝、 占領、爬進去、圍住警察、拿下行政院、癱瘓行政運作」等口號及臉 書，煽惑他人非法侵入及妨害公務，不具必要性也非憲法保障之言論 自由範疇，改判有罪。

(中時 )