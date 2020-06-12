受惠於防疫帶動的在家上班趨勢，Adobe上季獲利優於華爾街預期，周四盤後股價上揚逾4%，報403.40美元，收復稍早前收盤跌4.71%的大部分失地。

Adobe公布第二財季（截至5月29日）營收年增14%，為31.3億美元，略低於市場預估的31.6億美元。淨利較前一年同期大增74%，為11億美元，折合每股盈餘2.27美元。經調整後每股盈餘為2.45美元，優於前一年同期的1.83美元與市場預估的2.32美元。

包括Photoshop、Acrobat等數位文件產品在內的數位媒體事業營收年增18%，為22.3億美元。該部門的年度經常性收入（annual recurring revenue,ARR）為91.7億美元，超出市場預期的91.1億美元。

該公司表示，為了防止新冠肺炎疫情擴散，數百萬人轉為在家上班，使數位文件的使用需求升高，是Adobe數位產品業務大幅成長的主要驅動力。

儘管上季表現亮眼，但Adobe本季展望仍顯保守。該公司預估第三財季營收為31.5億美元，經調整後每股盈餘為2.4美元，低於市場預估的營收32.6億美元、每股盈餘2.46美元。基於總經情勢與廣告雲業務策略轉向的不確定性，該公司未提供全年財測。

(時報資訊)