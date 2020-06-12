美國聯儲會偏向黯淡的經濟前景，以及憂慮新冠疫情在美國即將出現第二次大爆發，美股昨夜重挫超過5%，拖累昨日觀望的亞洲主要股市在早盤的表現。

周五香港恆生指數低開559點，隨後跌303點或-1.2%，為24177點。國企股(H股)跌123點或-1.2%，為9821點。

那指昨夜摜破萬點，拖累科技股，半導體跌深，中電華大科技跌2.8%。騰訊低開1.8%，隨後縮小至跌0.1%；阿里低開2.3%，美團低開2%。

銀行股跌深2.2%最多，恆生銀行跌2.9%；匯豐控股經歷昨日美國務卿彭佩奧和主要投資人指責後，早上跌2.3%。

主要的藍籌股全面下跌；賭場博弈股大跌，永利澳門跌4%；石油股跌，中海油跌3.5%；地產股跌，信和置產跌3.8%。

首次上市的網易昨日雖上漲5.7%，今早低開3%，報126港元。網易主要業務為線上遊戲，市場認為屬高波動產業，可能新遊戲發行遇困難或一款遊戲救全公司。網易雖後來有經營電商，但該產業競爭激烈。

(時報資訊)