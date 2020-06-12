康聯-KY（4144）為調整營運結構，擬規劃下市，預計自6/12起至7/9止，由董事長William Robert Keller的投資公司Golden Hexagon Investments Limited，以每股27元公開收購15%股權，最低收購股數為5%收購案即成立。

本次收購案，是在掌握股權高達四成多的主要兩大股東所支持促成，預計加計公開收購的股權15%，合計持股將過半，持股比將超過成6成，未來會逐步執行下市計畫。

受惠每股收購價27元激勵，康聯今天一早就跳空漲停，來到24.3元價位。

聚焦精神神經、肝炎、心血管、呼吸等領域藥品開發的康聯，由於主力市場在中國，近幾年來受到中國醫藥改革政策的變化及不確定性之影響，整體營運效益不如過往理想，獲利和股價表現均不佳，經營團隊面臨很大的壓力。

為了轉型朝不同領域的藥品開發，進一步調整集團產品結構，考量未來充滿挑戰性與變數和將面臨的和投資回收期，因此董事長William Robert Keller決定，以個人投資公司Golden Hexagon Investments Limited，對康聯進行公開收購，下一步將終止上市。

(工商 )