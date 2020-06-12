武漢李文亮醫師過世四個月後，遺孀今天凌晨誕下遺腹子：老公給我的最後的禮物。（荔枝新聞截圖）

新冠肺炎吹哨人李文亮醫師的遺孀付雪潔，今天凌晨在武漢順利誕下一名男嬰。付雪潔在朋友圈發文：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。」據荔枝新聞報導，李小弟體重6斤9兩，母子平安。

2月7日凌晨，武漢市中心醫院官方微博發佈消息，該院眼科醫生李文亮經搶救無效去世。當時付雪潔已懷有身孕，悲痛之下她出現了低血壓和出血等症狀，不得不住院安胎，情況穩定後她回到了棗陽娘家待產。

付雪潔回憶，丈夫李文亮是一個很負責的醫生，工作中，「他每天早晨6點40分就出發上班，7點10分到醫院，就是擔心病人等他，早一些到單位就能早一點查完。」，生活裡，他是最溫柔的丈夫和父親，只要妻子和孩子提出的所有需求，他都會盡力滿足。丈夫去世後，付雪潔終日以淚洗面，全家瞞著上幼兒園的孩子，謊稱「爸爸出國了」。

李文亮去世後，付雪潔將微信頭像改為李文亮此前使用的蠟筆小新一家四口的微信頭像，如果沒有這場意外，她本應該和李文亮一起迎接新生命的到來。

2020年3月6日，大陸國家衛生健康委員會、人力資源和社會保障部、國家中醫藥管理局追授李文亮「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。2020年4月2日，李文亮被評定為烈士。4月20日，追授第24屆「中國青年五四獎章」抗疫個人。

但是這一切的榮譽稱號，都換不回李文亮寶貴的生命。李小弟在未來的成長過程中，只能從往日新聞報導的字裡行間與圖片，拼湊出父親當年英勇對抗新冠病毒和社會體制的身影。

(中時 )