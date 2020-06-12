日本首富、優衣庫（Uniqlo）、迅銷（Fast Retailing）集團董事長柳井正接受CNN獨家專訪時表示，「種族關係危機正在改變世界如何看待美國」、「美國的形象正被破壞」。

柳井正表示，「我真的希望這會在長期內產生積極的影響，就像民權運動一樣 。」 現年71歲的柳井正，是日本最有錢的億萬富翁，也是全球最富有的人之一。他是亞洲最大的零售控股公司迅銷的最大股東，估計淨資產約達313億美元。

柳井正說，最近幾週隨著非裔男子佛洛伊德（George Floyd）逝世，美國全境引發抗議活動，使迅銷在紐約、費城、舊金山和洛杉磯等的業務受到嚴重打擊。

他指出，「這代表了美國精神已遭嚴重破壞。政治局勢是站不住腳的，沒有功用的。」「當出現社會問題時，人們強烈希望採取積極的公民行動。不斷忽視他們是錯誤的，就像現在一樣。」

「如同其他許多公司一樣，迅銷也將持續不斷的危機以及冠狀病毒的流行當成『變革的催化劑』。」

柳井正說，「我們被問到『不可或缺的是什麼？非必須的是什麼？為什麼要開展業務？』等基本問題。作為一家公司，我們問自己，我們為何存在？」

(中時電子報)