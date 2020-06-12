國立大學校院協會與國立科技大學校院協會今(12)日釋出聲明，其中有51所公立大學、16所公立科大共同發起，並由清大校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮署名，已行文行政院，籲請將國內大學校院境外生，列入第一批准予入境的優先對象。(李侑珊翻攝)

國立大學校院協會與國立科技大學校院協會今(12)日釋出聲明，其中有51所公立大學、16所公立科大共同發起，並由清大校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮署名，已行文行政院，籲請將國內大學校院境外生，列入第一批准予入境的優先對象。(李侑珊翻攝)

國立大學校院協會與國立科技大學校院協會今(12)日釋出聲明，其中有51所公立大學、16所公立科大共同發起，並由清大校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮署名，已行文行政院，籲請將國內大學校院境外生，列入第一批准予入境的優先對象。(李侑珊翻攝)

國立大學校院協會與國立科技大學校院協會今(12)日釋出聲明，其中有51所公立大學、16所公立科大共同發起，並由清大校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮署名，已行文行政院，籲請將國內大學校院境外生，列入第一批准予入境的優先對象。(李侑珊翻攝)

針對境外生遲遲無法入境就讀，國立大學校院協會與國立科技大學校院協會今(12)日釋出聲明，其中有51所公立大學、16所公立科大共同發起，並由清大校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮署名，已行文行政院，籲請將國內大學校院境外生，列入第一批准予入境的優先對象。

該份聲明為「籲請將國內大學校院境外生列入第一批准予入境之優先對象」。內容共有4點訴求，詳列如下：

一、配合防疫邊境管制措施，近2萬6千臺灣境外學生本學期尚未返校。近日疫情趨緩，本會籲請政府將境外學生列入第一批准予入境之優先對象。

二、境外學生能否入境就讀，不但攸關其同為各校學生之受教權益，亦影響我國高教之全球競爭力。近期許多國家已陸續開放邊境管制。由於適逢境外生選擇學校關鍵期，我國如能及時部署，不但有助於爭取優秀境外人才，更能展示臺灣疫情控制之完善周延。同時為全球高等教育盡一份心力，「Taiwan is helping in higher education」。

三、建議以疫情輕微國家之學生為優先對象，在國內各校規畫經政府核可的檢疫量能下，分批次、有秩序、安全的准予其返校就學。

四、懇請大院積極定期滾動式檢討修正本案，創造台灣防疫和高教發展在國際上雙重肯定。

(旺報 )