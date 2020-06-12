台灣超過2個月沒有新增新冠肺炎本土案例，國內旅遊強勢反彈，台灣高鐵公司表示，經檢視6月24日至6月29日端午節連續假期疏運預售及車組運用情形，決定針對目前旅客訂位較踴躍時段再加開52班次列車，包含南下24班、北上28班，自 6月14日凌晨零時起開放購票。

高鐵指出，6月24日至6月28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用，6月29日則維持自由座服務。

高鐵統計，今年端午疏運期間，共加開215班次列車（南下115班、北上100班），6天提供917班次列車的旅運服務。截至今日上午9時為止，約35萬餘張車票完成訂位，其中6月28日北上12時以後時段車次熱銷，建議旅客可多加利用6月27日北上各班次列車提前返回工作崗位，或搭乘6月29日清晨時段加開車次。

高鐵提醒，6月24日增開南下1337、1297等2班次列車，由於抵達左營站時預計已超過高雄捷運往小港方向末班車發車時間，搭乘此2班次列車的旅客，要提早安排到站後得接駁方式。

配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲用，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

(中時 )