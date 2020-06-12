全球觀光旅遊業從2月起受新冠肺炎挑戰，這項先進城市都極度重視的無煙囪產業，被迫停擺；台灣從政府至民間展現防疫高水準素養，成為最早擺脫疫情的國家之一，台南市政府觀光旅遊局為活絡台南觀光市場，與桃園、嘉義縣、屏東縣洽談「跨域送客」，各自盤點在地旅遊資源，俾利相互送客、創造雙嬴。

台南市長黃偉哲2月間就超前部署，指示甫上任的觀光旅遊局長郭貞慧要盡早展開跨城市合作計畫，台南市觀旅局5月初與各城市觀光旅遊局便展開密切討論，主要內容為各城市間的互惠送客計畫，各自盤點在地旅遊資源，俾利相互送客、創造雙嬴措施。

現階段先與國內城市洽談，未來，除了目前洽談的國內旅遊送客計畫外，也可開始著手進階到國際旅客的DMO整合行銷，黃偉哲指出，桃園是台灣的國門，台南則是台灣首府，旅遊資源既深且廣，一定能與桃園強強合作，打造台灣成為國際間的旅遊地品牌。

(中時 )