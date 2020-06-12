娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！《做工的人》製作人親揭選角秘辛；苦苓「過來人」身分揭台商百分之百外遇？謝震武驚訝罷韓內幕；人妻遭性虐而死租客下場慘。中時電子報娛樂為您追下去。

由HBO Asia、myVideo共同推出，大慕影藝製作的原創影集《做工的人》，播出以來在網路迅速掀起討論熱潮，除了五位工人主演李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗及薛仕凌演技備受盛讚，連曾珮瑜、曾敬驊、方宥心、孟耿如、項婕如等演員也都被誇是一時之選，製作人林昱伶在即將播出精彩完結篇前，親自揭秘這群演活了平凡小人物的主角們當初是如何出線的選角秘辛！

不少台商到大陸包二奶的消息時有耳聞，知名作家苦苓也在節目大爆內幕，並以「過來人」的身分直言，「兩個人長時間不在一起，尤其是成年男人會忠實，他不相信」。

苦苓在《新聞挖挖哇》透露，有律師朋友幫陸委會調查，台商外遇機率達75％，但其實檯面下數字是100％，但主持人鄭弘儀認為不可能，苦苓也解釋，早期台商到那裡，會設立辦事處，每個辦事處都有個主任，那就是台商小三，「有幾個地方就有幾個(對象)」。

6日高雄市長罷免案通過後，11日是韓國瑜擔任高雄市長最後一天，當時罷免案確定過關後，韓國瑜出面致詞時憤恨不平地提到，有90%媒體和100%網軍遭到收買影響投票走向；陸軍退將、國民黨桃園市黨部副主委于北辰上節目對此卻說出「算客氣了」，讓謝震武和在場其他來賓都很驚訝。

命理老師廖美然日前在節目透露，曾發生一個轟動當地的命案，一名婦人遭老公性虐待而死，但她放不下自己孩子，死後仍徘徊在原本的家裡，不僅鄰居被嚇壞，連之後的租客也深受其害。

廖美然在《新聞挖挖哇》表示，這名婦人婚後生了一男一女，但丈夫非常愛喝酒，可能也在外學了一些「習慣」，開始在房事方面就是性生活上，向老婆提出一些「特殊」要求，甚至到性虐待，雖然婦人很害怕，但因為小孩也不敢離開。

(中時電子報)