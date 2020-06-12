時代力量高雄市議員黃捷罷免案，昨因高雄市長韓國瑜舉行的草地音樂會，連署小幅增加2千多份，累積份數有望突破1.5萬份，而昨在韓離別音樂會喊話的杏仁哥也喊話鳳山人一起罷免。而面對罷免，黃捷也曾表示，若她真的做不好，不會戀棧職位。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」昨(11日)深夜發文曝光「罷捷連署」進度，稱在韓國瑜最後一天上班，單日新增2千3百多份。並直言，黃捷過去面對罷韓就說是公民權利、光復高雄，現在面對自己要被罷免，最早回應時，卻說挺韓支持者罷免就是復仇式罷免，粉專認為這說法並不公平。

罷免黃捷最新連署進度。(圖/翻攝自 韓黑父母不崩潰 臉書粉專)

過去有挺韓五虎將之稱的攤商杏仁哥，11日也在臉書發文分享罷捷連署，並寫下，「黃捷妳要不要也來簽一份？高雄鳳山人罷起來」，並分享罷捷連署站的連署地點。

對於昨韓市府傍晚活動「罷捷連署」直接不演，到現場湊連署書，黃捷同日也在臉書回應，「市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？現場活動是在連署罷免我？」。直言，這是以「假感恩之名行報復之實」。她也曾表示，自己不會反對市民行使公民權，反認為這是一個試煉，如果連署罷捷有超過一定比例的鳳山選民認為是她問政失職、阻礙鳳山發展，她一定不會戀棧。

(中時電子報)