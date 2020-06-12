華豐(2109)今天舉行股東常會，董事長沈國榮指出，華豐今年在大陸廠虧損縮小下，獲利持續回升，前4月獲利約0.6億元，5、6月因歐美疫情關係，經銷商消化庫存，估計會打平，但6月庫存消化完畢，預期將有報復性的訂單產生，今年獲利將遠優於去年。此外，華豐大陸廠逐漸停止生產，並陸續處分廠房，估計全數處分完畢可挹注EPS約0.35元。

華豐今天股東會，承認2019年度營業報告書及財務報表，並通過虧損撥補案。華豐去年度合併營收為52.65億元，稅後淨利0.11億元，較2018年轉虧為盈，每股盈餘0.03元。沈國榮指出，2018年前每年大陸廠虧3億元，2019年開始改變，全年虧損縮小到1.5億元，今年估計大陸虧損降到0.8億元，也帶動華豐整體獲利，今年前4月估計獲利0.6億元，5月因為歐美封城關係，經銷商在消化庫存，估計要到6月後開始回補庫存，隨著陸續解封，6月開始恢復正常，全年每股盈餘應有0.7～0.8元機會。

沈國榮指出，四輪胎市場一直在下滑，若銷往美國，輪胎前十大品牌OE首選，二手車才會換到十大品牌輪胎以外，華豐將陸續停止四輪胎產能，主攻二輪胎。

由於大陸市場競爭激烈，華豐大陸廠未來將不做生產，改為物流中心，接單後轉代工貼牌，交由泰國廠生產。目前大陸廠有400畝廠房，第一階段會處分120畝給蘇州常熟市政府，預計今年9月售出，剩下280畝在第二階段處分，時間未定。當初購入時1畝12萬人民幣，目前倍增到25到30萬元人民幣，400畝估計處分利益約0.52億元人民幣，扣除40％增值稅，預計整體處分收益0.3億元人民幣。

(時報資訊)