大億(1521)今天召開股東常會，由於今年農曆年後大陸延後復工，第2季又面臨歐美封城，衝擊到大億車燈銷售，總經理馮世忠認為，在歐美陸續解封後，外銷訂單估計7月可以止跌回升；國內車市因維持去年43～44萬輛的銷售台數，內銷市場今年相對較佳。

大億股東會通過承認108年度營業報告書及財務報表案，全年營收53.9億元，年減5.5％，稅後淨利3.6億元，年增率12.9％，每股稅後盈餘4.73元，通過配發現金股利4元。

同時進行董事改選，增加1席獨董，3名獨立董事組成審計委員會取代監察人，總計選出6席董事、3席獨立董事，董事為鼎丸投資興業代表人吳俊億、株式會社小糸製作所代表人渡邊正美、株式會社小糸製作所代表人小長谷秀治、株式會社小糸製作所代表人山本格也、吳育賢、吳承遠，獨立董事為吳萬益、陳秀峰、丁澤祥。

馮世忠表示，雖然疫情亦影響國內車市表現，但今年受到多款國產新車導入效果，以及舊車換新車的補助政策將於今年落日，產生新舊車款更替效應，帶動車市買氣，預估國內汽車銷售總量將維持44萬輛，與去年規模相當。

在美日方面，除繼續爭取小糸集團的海內外訂單外，並持續開拓北美市場新客戶，取得更多新車種燈具、模具訂單，此外，公司更不斷進行各項成本合理化的改善，提升生產效率，降低生產成本。

(時報資訊)