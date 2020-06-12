砷化鎵代工廠-穩懋(3105)股東會通過每股配息7元，儘管有新冠肺炎疫情，穩懋因WiFi等產品需求強勁且客戶分散，今年前5月合併營收為100.59億元，年成長60.01%，業績表現不俗。

2019年對穩懋可以說是豐收的一年，儘管年初產業仍處於低迷，但之後隨著智慧型手機市場狀況變化及客戶強勁需求，加上擴充產能適時到位，營收呈現逐季成長，2019年合併營收213.77億元，年成長23.5%，創下歷年新高，營業毛利為81.6億元，年成長50.69%，合併毛利率為38.17%，年增6.89個百分點，稅後盈餘為44.74億元，創下歷年新高，年成長43.21%，每股盈餘為10.59元。

儘管今年上半年新冠肺炎疫情全球蔓延，穩懋第1季合併毛利率為43%，年增18個百分點，稅後盈餘15.75億元，年增945%，單季每股盈餘為3.76元；累計前5月合併營收為100.59億元，年成長60.01%。

穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑low-single digit(5%以下)，第2季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)。

穩懋表示，由於各國政府或電信商緊鑼密鼓加速釋出5G頻譜及從事5G基礎建設，預期手機製造商也將推出多款5G機種以因應需求，根據多家研究機構的估計，預測全球5G智慧型手機的滲透率將從2019年的1%上升到2020年的15%到20%及2021年超過30%水準，可以推測今年5G將開始正式邁入成長期，穩懋做為全球無線通訊功率放大器領導廠商，早已開發出相關解決方案供客戶使用，並不斷投入產能及研發資源，為未來的成長預做準備。

(時報資訊)