美國國會共和黨議員提議，對踐踏人權的中國共產黨高層官員實施制裁，制裁對象包括中共政治局常委汪洋。（新浪網）

據《美國之音》報導，美國國會共和黨人星期三（6月10日）在一份國家安全戰略報告中提議，對踐踏人權的中國共產黨高層官員實施制裁，制裁對象包括中共政治局常委韓正和汪洋。

這份安全報告名為「強化美國以及應對全球威脅」（Strengthening America ＆ Countering Global Threats），是由國會大約150名議員組成的「共和黨研究委員會」（the Republican Study Committee）推出的。報告長達115頁，第一部分就是關於如何應對美國的頭號「威脅」中國共產黨。

報告說：「中國（中共）的宏偉戰略『中國夢』是要將國際體系轉變為由中共領導的體系。」 報告建議至少從五個方面反擊中國。第一，抵制中國的工業間諜活動、盜竊知識產權以及其他惡意的經濟行為。第二，制止中國的惡性政治影響和虛假信息宣傳運動。第三，抵制中國的侵犯人權行為。第四，應對中國的全球軍事現代化。第五，加強在印度太平洋地區的聯盟。

在抵制大陸侵犯人權行為的措施中，報告說，習近平領導下的威權政府不僅對大陸國內，而且對世界各地的自由和人權都構成威脅。報告建議採用「史上最嚴厲的制裁措施」制裁為侵犯和踐踏人權負責的大陸官員，包括負責中共統戰工作的全國政協主席汪洋和以及負責港澳事務的中共政治局常委韓正。

報告建議制裁中共統戰部的所有官員。報告提議，對涉港事務的中共官員進行制裁，包括中共政治局常委韓正、港澳辦主任夏寶龍以及香港中聯辦主任駱惠寧。另外，報告還提議應對新疆自治區黨委書記陳全國、西藏自治區黨委書記吳英傑以及中共公安部部長趙克志等中共高官進行制裁，指出他們必須對新疆、西藏及中國各地發生的侵犯人權行為負責。

該報告中附帶了一份結構圖，標明中共高層各機構的相互關係及相關負責人，在報告認為應該被制裁中共官員名字下面都用紅色X標注。

報告說，制裁將依據美國之前通過的《全球馬格尼茨基人權問責法》。這項法案授權美國總統對參與嚴重侵犯人權和重大腐敗行為的個人和實體實施制裁，包括禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

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(中時 )