淡水南瓜季到來，淡水區農會結合在地店家，推出南瓜美味地圖，10間在地餐廳開發各式南瓜特色料理，搭配附近景點及秘境，串連淡水南瓜文藝之旅。

淡水區年產量達109萬公斤，當地因大屯山系土壤富含礦物質，水源乾淨無污染，所產栗子南瓜口感鬆軟香甜，深受大眾喜愛，種植面積逐年提升，年產量更達27萬公斤，已成為淡水代表性農特產品。

淡水農會除輔導農民種植南瓜，也協助拓展南瓜銷售通路，並研發南瓜加工商品，發展全年經濟。

為行銷淡水南瓜，振興地方經濟，市政府特別媒合淡水區農會與中山五十六、之間茶食器、小川鍋物、屋穀雜糧、朝日夫婦、真食手作、P Café、4F小飯館、淡水福容飯店及旅學堂等10間在地餐飲及旅遊業者合作，提供多項南瓜創意料理，福容大飯店更特別為南瓜產季及全國大南瓜比賽，研發南瓜海鮮豆腐煲、咖哩南瓜鮮蝦煲及南瓜素蒸果等各式菜餚，也為無法在餐廳享用美食的民眾提供料理外帶8折優惠。

福容飯店主廚鍾坤賜表示，淡水在地所產南瓜品質優良，是福容飯店長期合作對象，各位朋友來淡水欣賞大南瓜的同時，不妨到漁人碼頭探訪水岸風情，品嘗新鮮南瓜佳餚。

農業局局長李玟表示，活動各餐廳也配合設置「美味農業得來速」立牌，只要掃瞄QR-Code，就能直接購買南瓜與南瓜加工商品，快閃取貨，希望後疫情時代，大家能循美味地圖品嘗南瓜創意料理，吃當季、遊當地，支持在地商家，創造信心經濟。

(中時 )