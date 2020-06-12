基於防疫考量，今年廟方呼籲民眾減少躦轎底，但仍有部分信徒開心躦轎底。(林欣儀攝)

迎接大甲媽祖出巡，信徒準備了長串鞭炮攔轎。(林欣儀攝)

媽祖鑾轎急行軍，騎機車的隨行信徒疑為了趕時間，擦撞另一部機車，造成一人輕傷。(林欣儀攝)

大甲媽祖遶境行程11日晚間起駕，沿途幾乎以急行軍方式進行，不但提早近3小時進入龍井區，更預計將於11點前過大度橋、進入彰化縣轄內，沿途許多民眾擺設香案迎媽祖，也仍有部分信徒等著躦轎底，追分國小幼兒園學童則由老師帶領、在校門口迎媽祖。

基於防疫考量，大甲媽祖遶境活動，今年廟方特別呼籲信徒減少躦轎底，沿途陣頭、行腳信徒人數也大減，使得鑾轎一路快速前行，時程較往年提早近3小時，燃放鞭炮的民眾也減少許多，不過，媽祖鑾轎行進到追分時，仍有企業主準備的大量鞭炮攔轎，熱鬧滾滾。

不少民眾為迎接媽祖鑾轎，特地在門口擺設香案，待鑾轎經過即焚香祝禱，也有民眾等著躦轎底，廟方人員也配合，但躦轎底的人數也較往年減少。

媽祖鑾轎急行軍，有騎機車隨行的信徒疑因趕時間，在沙田路擦撞另一部機車，導致被撞機車騎士受傷送醫，另有名員警也疑因為了趕媽祖鑾轎的勤務，騎車自摔送醫。

(中時 )