國內被動元件龍頭國巨集團董事長陳泰銘的兒子陳少威，去年在台北市某錢櫃KTV替女性友人助威，打架鬧事，遭依傷害罪起訴。台北地院審理期間，陳男與被害人達成和解獲撤告，法官日前判決公訴不受理。

檢方起訴指出，陳少威去年7月20日凌晨，與友人相約錢櫃歡唱，期間2名女性友人起了衝突，進而引發兩派男性友人大亂鬥，從包廂內打到包廂外，陳少威與6名友人更拿起酒杯、酒瓶，朝1名林姓男子丟擲，並徒手毆打。

林男受有鼻部及嘴唇穿透性傷口約7公分、頭皮撕裂傷6處、右頸撕裂傷約4公分、右手掌撕裂傷約4公分、右手肘撕裂傷約3公分、左大腿及膝蓋撕裂傷4處、左腳踝撕裂傷約3公分，所幸送醫後無大礙，林男事後並提起傷害告訴。

7人之中原只有邱姓、簡姓男子承認打人，陳少威等5人則否認犯行，但檢察官根據包廂其他人的證詞，以及現場監視器畫面，確認陳男等人也有動手，依傷害罪起訴7人。

法院審理時，陳男等人改口認罪，7人並與林男達成和解，林男具狀撤告，因傷害罪屬告訴乃論之罪，法官遂判決公訴不受理。

(中時 )