日前美國一名白人警察虐殺了手無寸鐵的黑人民眾佛洛伊德，引發民眾怒火上街抗議，美國總統川普卻強硬要求警察鎮壓，甚至連多家外國媒體記者都在過程中受傷。為此中華統一促進黨今天特地到美國在台協會(AIT)，發表公開信，抗議美國踐踏人權、挑起族群對立，呼籲美國尊重少數民族人權，釋放政治犯，AIT也派員接下信件。

統促黨總裁張安樂指出，美國警察每年槍殺一千多位平民，其中30％是黑人男性，但黑人男性只佔美國總人口6％，此外美國人口佔世界5％，但美國監獄人口佔全世界監獄人口25％，而美國黑人佔全美人口12％，但美國黑人男性佔監獄人數45％。不僅如此，美國也有政治犯，推動印地安復國的佩爾捷（Leonard Peltier）從1976年被囚禁至今。爭取黑人權益的阿柯里(Sundiata Acoli)更從1973年起就被囚禁。

張安樂表示，美國天天講人權，卻只顧講別人，忘了自己，感恩節美國怎樣回報印地安人？用屠殺與侵佔土地，美國大量土地都是搶來的，美國是偽君子。他在美國入監獄時，遇到大量長年坐牢的政治犯，包括印地安復國運動、反侵略越南運動、黑人解放運動。他也呼籲美國尊重琉球人權益，美軍在琉球設軍事基地，未來打仗琉球人又要像二戰時一樣倒楣有大量平民身亡。

張安樂也提醒，如今美國總統川普為了自己要連任，和大陸對立，台灣不要當美國的棋子。

統促黨在現場高喊人權無價、人人生而平等。但現場內湖分局舉牌警告，認為集會未事先申請因而違法，要求解散，但群眾不滿他們只是和平表達訴求竟也被要求解散，張安樂則質疑，警方第一次警告時提到時間是中華民國109年，怎麼第二次就只提109年，讓中華民國不見了？到底是用什麼身分要求的？當警方隨後舉牌警告又提到中華民國時也獲得群眾肯定。而最終因為統促黨在發表聲明遞交公開信後就快速的自發解散了，因此活動也順利和平收場。

(中時 )