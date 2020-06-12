由美國在台協會（AIT）和台灣當局成立的「人才循環大聯盟計畫」（TCA）今天舉辦白皮書公開發表會。總統蔡英文致詞表示，我們要強化國人的雙語能力以及數位技能，並從全世界招募更多人才，以這份白皮書的話來說，我們就是要把台灣打造為國際人才中心。

蔡英文說，我們要強化兩個面向，第一是雙語能力，第二是數位技能，讓台灣在全球化時代具有脫穎而出的能力。為了達到2030雙語國家目標，我們透過政策讓不同年齡階段強化英語學習；為了讓國際人才在台生活更便利，我們正在積極推動政府機關和銀行能用英文溝通。

蔡英文又說，在數位技能方面，我們要培育更多數位科技人才，投入人工智慧、資訊與通信科技與網路安全產業等發展，我們也會協助更多台灣年輕專業人才前往國外學習、工作，等他們回到台灣能帶回更多技能。

蔡英文指出，從2018年到現在發出超過720張就業金卡，我們希望從全世界招募更多人才，未來將鬆綁相關管制聘用更多國際人才，也會提供更多政策誘因讓公司願意聘僱國際人才，我們也希望吸引全球頂尖大學生來台灣學習、實習、工作，以這份白皮書的話來說，我們就是要把台灣打造為國際人才中心。

AIT處長酈英傑致詞表示，TCA有三個主要努力方向：人才交流計畫、人才培養座談會，以及人才拓展人脈的機會。

酈英傑說，TCA希望確保台灣的未來仍然持續與民主世界堅定相繫。如果台灣的頂尖人才能與自由且開放的印太區域有著深刻的連結，那麼台灣的未來也會同民主世界中保有關鍵的角色。TCA希望發展台灣最重要的資源「人才」。遵守國際經濟規範，且依賴私部門主導的、具包容性且永續的成長之經濟體，都必須依靠人才才能成功。TCA希望避免人才外流。而避免人才外流的最好方式，就是創造一個可行的替代選項，也就是讓人才能夠在理念相近的經濟體之間容易地流通，尤其是美國。

(中時 )