俄羅斯一名長相清秀的農家女伊琳娜普薇雅津娜（ElenaPovelyaikina），被指控殺害2名男子。根據當地警方調查，她先用鐵鍬柄性侵了一名男子後，再將其虐打致死；而殺害第2名男子時，則是趁對方醉酒後對他拳打腳踢，導致受害者傷重不治。

示意圖。（圖／Shutterstock）

根據《DailyStar》報導，22歲的伊琳娜因涉嫌殺害2名男子，日前於俄羅斯鄂木斯克市（Omsk） 遭警方逮捕。據警方報告指出，伊琳娜於2019年8月，將一名在他家喝醉且不願離開的男子，先以鐵鍬柄性侵，使被害者重傷致死後，再將他的屍體抬出籬笆外，扔到大街上。

而在行兇後2個月，伊琳娜又再度襲擊了一名男子。警方表示，案發前伊琳娜曾和一群當地人一同飲酒；其中一名31歲男子伊凡（Ivan）因在聊到伊琳娜父親時口出不遜，使她心生不滿，隨後便趁著伊凡醉倒在沙發上時，對他拳打腳踢，造成他傷重不治。

根據在場的目擊者表示，「當她毆打伊凡時，我和我妹妹都懇求她別再打了。但我們都很害怕不敢制止她，因為她非常強悍。」目擊者提到，伊凡遭受攻擊後在屋裡躺了一天，大家都以為他會康復，因此並未叫救護車；沒想到，第二天早上伊凡就沒有了呼吸。

這起案件的刑事調查員盧比伊（Ivan Lyubyi）表示，伊琳娜一開始已承認犯下這兩宗謀殺案，但後來又翻供，並提出好幾個版本的開脫說詞。根據盧比伊的報告，伊琳娜原本承認殺害了第1個受害人，但後來又改口指對方是在馬路上被車撞死；而第2名死者則是因本身腎臟衰竭死亡，和自己毫無關係。但在法醫查驗後已駁斥這些說法，最後，伊琳娜遭警方以蓄意傷害他人身體、並且因為漠視對方傷勢和性暴力導致受害者死亡等罪嫌羈押，此案將於今年開庭審理。

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(中時電子報)