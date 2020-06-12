交通部公路總局11日宣布，從本月20日起蘇花改「蘇澳至東澳」等部分路段最高速限將從現行的時速60公里提升至70公里，但蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，考量到這個路段可通行各車種，因此全段仍維持每小時50公里的行車速限。立法委員傅崐萁服務團隊昨發新聞稿指出，傅崐萁先前在立法院多次爭取之下，如今蘇花改終於能正式提速，是所有用路人的心聲，感謝公路總局體察民瘼。

蘇花改在今年1月6日全線通車，頗受大眾好評，不過，時速60公里的上限規定，則讓許多用路人覺得太過嚴格，車輛行駛感覺不順暢，同時也容易造成交通壅塞。

傅崐萁立委服務團隊也表示，常接到鄉親及用路人反映速限太低，每逢連假假日大塞車，部分路段速限不一致，讓駕駛人無所適從，更因此吃上罰單。

傅崐萁聽到民眾心聲隨即向交通部公路總局反映，於立法院質詢時，要求交通部試辦提速計畫，並促成清明連假試辦。

公路總局11日表示，經過今年清明連假，蘇花改「南澳至和平」路段試辦提高速限至時速70公里，以及最低速限每小時50公里，試辦成效頗為良好，再經過公路總局的後續檢討，正式拍版調整蘇花改部分路段的行車速限規定。

公路總局表示，此次蘇花改調整速限從原時速60公里調高至70公里，同時設定最低速限50公里的路段包括「蘇澳至東澳段」、「南澳至和平段」、「和中至大清水段」；而蘇花改兩側端點行車速限因考量與舊蘇花公路銜接，速限調整後介於時速50至60公里。

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(中時電子報)