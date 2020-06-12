明泰(3380)今(12)日股東會，今臨時動議決議通過選任公司財會主管做為訴訟之人，委任律師處理訴訟，友訊在明泰的兩席董事並未出席，整場股東會平和落幕，歷時僅約40分鐘。

明泰今日股東會，由新任董事長黃文芳擔任主席，由於先前在董事會遭閃電解任的董事長李中旺，其目前仍對該解任案認為有重大瑕疵，循司法途徑，今股東會臨時動議決議通過選任公司財會主管做為訴訟之人，委任律師處理訴訟。

明泰在4月30日的董事會中解任原董事長李中旺，但李中旺仍為明泰董事，今臨時動議有股東提議由於李中旺董事對董事會所提出的訴訟將兩位獨立董事列為公司訴訟代表人，由於兩位獨董向法院明確表達無意涉入訴訟之中，故提議選任公司財會主管做為訴訟之人，委任律師處理訴訟，該案也獲通過。

友訊市場派在日前臨股會大獲全勝，由台鋼出任明泰兩位董事，分別為台鋼董事長王炯棻、律師林文鵬擔任友訊在明泰的法人代表。

(時報資訊)