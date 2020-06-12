慶祝警察節，苗栗縣警局12日舉辦捐血、義賣活動，邀請警民一同做公益。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

慶祝警察節，苗栗縣警局12日舉辦捐血、義賣活動，邀請警民一同做公益。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局保安科警員麥勝福獲選109年度模範警察。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局12日發布警職人事異動案，竹南分局新港派出所新任所長王人幼，為全縣首位女性所長。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

慶祝6月15日警察節，苗栗縣警察局12日舉辦慶祝大會，由縣長徐耀昌頒贈資深績優人員警察獎章，並表揚模範警察及刑事、交通、鑑識等優良員警，縣警局長翁群能率領同仁捐贈100多件二手物品進行惜物義賣，義賣所得全數捐助慈善團體，另辦理捐血活動邀請警民一同捐熱血做公益。

苗栗縣警局保安科警員麥勝福獲選今年度模範警察，縣警局指出，麥勝福自1992年擔任警職，從警年資達27年，對於各項交辦之勤、業務工作均能圓滿達成，承辦2019年全縣路口監視器建置案及路口監視器導入車牌辨識功能等案，功績卓著，協助偵破各類刑案747件、交通事故肇事逃逸32件。

另外，縣警局12日發布警職人事異動案，共有26人調動，其中竹南分局新港派出所新任所長王人幼，為全縣第1名女性所長，她畢業於警大資管系碩士，歷任保安警察第二總隊警員、苗栗縣警察局資訊科巡官、竹南分局巡官、警務員等職務，表現深獲肯定，在竹南分局服務4年後，考取「分駐（派出）所所長候用甄試」，此次派任新港派出所所長，將使從警歷練更加充實。

徐耀昌感謝警察同仁在防疫期間能配合電子圍籬監管，破獲網路口罩詐騙、囤積防疫物資及散布假消息等，縣府持續支持警政工作，維持1萬7000元超勤津貼，提高健康檢查補助費用，幫助派出所改建及辦公廳舍耐震補強工程，老警察局改建也積極向內政部爭取，希望讓同仁在更舒適安全的環境辦公。

(中時 )