紅襪隊前總教練柯拉（Alex Cora）因在2017年擔任太空人隊板凳教練時，被調查出是該年太空人偷暗號事件的主要策畫人，因此遭到1年禁賽也丟了工作，不過他在懲罰出爐後5個月才發聲，怒嗆前東家把他推出來背鍋，其他人卻置身事外，明明全隊都有責任。

「整個事件中，有一個我完全否認和不同意的，就是太空人只把我挑出來背鍋。」柯拉接受美媒《ESPN》訪問時難掩怒氣，他前後牽涉進太空人、紅襪的作弊事件，幾乎毀了他的教練仕途，「特別是(前總管)魯諾(Jeff Luhnow)，說的好像我是唯一主謀，太空人球員的發言全都矢口否認參與，讓我一個人負起全責。」

柯拉強調，「我絕對確定一件事，作弊事件不是『雙人秀』，我們都做了，我不否認自己的責任，因為我們所有人都該負責。」柯拉強調整個太空人隊都犯錯了，從該年5月中旬到季末中，球隊每個人都有責任。

作弊事件讓世界大賽冠軍獎盃蒙塵，柯拉說，「我理解球迷的想法，這是我們的錯，我也很誠實，對於發生的一切表示歉意。我也對自己感到失望，當時大家沒有考慮後果，我們食髓知味，直到最後來不及挽救，我們該為自己行為承擔後果。」

柯拉遭到禁賽1年，照理來說他能在2021年重新執教，不過他說目前最在意的是家人和個人生活，「我當然想重回賽場，這就是為何我努力這麼多年，並被任命成紅襪總教練，不過現在這都是次要的，我重點在其他更重要的事情上。」

(中時 )