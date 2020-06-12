警方查獲大批製毒工具及大麻等證物。（新北市刑大提供）

警方查獲大批製毒工具及大麻等證物。（新北市刑大提供）

警方查獲大批製毒工具及大麻等證物。（新北市刑大提供）

受到新冠肺炎影響，毒品大麻取得不易導致價格攀升，40歲游姓男子看準商機，在桃園市租屋處先以水耕栽培大麻種子，發芽後再轉為土耕，新北市刑大偵五隊獲報，9日趁游嫌外出之際持搜索票前往搜索，當場查獲大批製毒工具及大麻等證物，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

據悉，游嫌平時以從事交易虛擬貨幣維生，受新冠肺炎疫情影響，導致大麻取得不易且價格飆漲，3個月前自行上網習技栽種技巧，先以水耕栽培大麻種子，發芽後再轉為土耕。

警方9日中午趁游嫌外出之際，持搜索票從家中查獲大麻成株24株、乾燥大麻成品225公克以及栽種用之照明設備、溫室設備、烘乾設備、捲煙紙、研磨器、大麻種子等物，另外，游嫌多以「虛擬貨幣」購得栽種大麻相關器具。

新北市警察局表示，大麻為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，最重處無期徒刑或7年以上有期徒刑，罪責相當嚴重，施用毒品除了會嚴重影響生命及身體健康以外，更危害社會治安甚鉅。

警方呼籲，國人切勿好奇碰觸毒品而以身試法，應特別留意生活週遭是否具有毒品隱憂，並向警方舉報，警方將持續查緝毒品、刨根溯源，阻絕毒品流入社會。

(中時 )