中科院昨深夜在台東及九鵬基地進行飛彈試射，由於射擊通報空域管制範圍相當大，高度也標示為「無限高」，外界認為極有可能是中科院進行天弓三型增程型飛彈攔截測試。對此，中科院昨深夜發出新聞稿表示，本院依國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建購我國自主國防武力，相關武器裝備研製、測試均依既定規劃執行。

昨天深夜有民眾目擊中科院測試人員，在台東成功鎮基翬海邊發射天弓三型飛彈，隨後九鵬基地也發射飛彈進行攔截，不少周邊民眾都聽到巨大的聲響。

中科院表示，本次於台東地區執行測試，主要係配合研發進度需求辦理，有關測試項目及內容，本院援例不予評論，籲請國人支持。

據農委會漁業署公告射擊通報，中科院11日、12日、15日與16日晚間7時40分到8時45分止，在東南部海空域火砲射擊，範圍包含綠島、蘭嶼及恆春海空域，最大彈道高度「無限高」。

飛彈,天弓三型,中科院,試射,國防部,武器,測試,台東,九鵬基地

(中時 )