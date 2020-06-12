大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，一小撮台獨分裂勢力利令智昏，藉機生事，大肆鼓譟並加緊推動一系列謀獨活動，企圖把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣同胞推向災難深淵；她「正告」這些台獨分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲。
針對台灣有台獨政黨和團體近來推動修憲正名，推動制定「新憲法」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日應詢指出，近一段時間，民進黨當局加緊勾連外部勢力破壞台海和平穩定，不斷挑動兩岸對立對抗，導致兩岸關係更趨複雜嚴峻。一小撮台獨分裂勢力利令智昏，藉機生事，大肆鼓譟並加緊推動一系列謀獨活動，企圖把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣同胞推向災難深淵。
朱鳳蓮表示，台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙。他們的行徑與中華民族根本利益和台灣同胞切身利益背道而馳，注定不會得逞。我們正告這些“台獨”分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲。
(旺報 )
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