高雄市長補選在即，對於國民黨、民眾黨是否「藍白合作」推出人選；新北市長侯友宜今受訪表示，每個黨都應對自己有信心，要不避戰、不怯戰，更要全力迎戰，讓國民黨有機會繼續為高雄市政建設努力，守護高雄市民未來，大家一起加油，「永遠不要放棄機會，機會不會等待你。」

(中時 )