據路透社報導，社群媒體推特11日表示，目前已移除超過17萬假訊息帳號，其中多已北京支持的影響力操作相關，例如宣傳大陸防疫、香港示威以及台灣問題的假訊息，並大多對大陸政府立場有利。這是去年「反送中」示威後，推特再次大舉刪除陸支持的假訊息帳號。

報導指出，推特已關閉了23750個非常活躍的帳號，其中包括了15萬負責擴大這些帳號訊息內容、並協助散佈相關政令宣導內容的帳號。為何認定這些帳號為散播不實訊息的假帳號，推特指出在經過與專家一同分析後，發現這些假帳號的之間的網路運作，是藉由彼此轉貼訊息，以達到意見相近且不斷重複的「迴聲室效應」，但彼此之間並未有進一步的有效互動。

推特表示，這些帳號與去年推特丶臉書丶Google與Youtube所破解的大陸政府支援的網路行動有關，當時遭刪除的帳，其推文多為與香港示威相關的不實訊息。另外，推特也移除與俄羅斯及土耳其政府關聯的兩批帳號，這些帳號的主要目標對象都是俄國與土耳其國內人民。

報導指出，這次推特再次大砍陸支援的假帳號，其中多數與香港示威有關，但也散播新冠疫情、流亡海外的陸商人郭文貴以及台灣問題等相關訊息。美國網路政策研究機構「史丹佛網路觀測站」（Stanford Internet Observatory）的狄雷斯塔（Renee DiResta）表示，這些假帳號之間的網路運作是從1月新冠疫情爆發以來攀升，並到3月時達到高峰，「這些帳號多半是讚揚大陸應對疫情作為，同時藉由疫情激怒美國和香港活動人士」。

美國國務院5月表示，在推特上已發現一個由假帳號形成的互動網絡，「極可能」與大陸散布不實的疫情消息有關。當時推特駁斥美方的說法，並稱國務院所提供的5千個帳號名單中，多為合法的非政府組織與新聞業人員帳號。不過，推特發言人11日表示，現在刪除的帳號與美方當時提供的名單無關。

(中時電子報)