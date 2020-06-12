高雄市長韓國瑜罷免案6日通過，引發各地罷免戰火；對此新北市長侯友宜今出席活動時受訪表示，國家後疫情時代，振興經濟是台灣最重要的第一件事，台灣不需要太多對立、衝突，而是應該攜手團結往前走，好好拚經濟、好好守護家園，大家一起努力，好好做事。

(中時 )