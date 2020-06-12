父母總是擔心出門打拚的孩子，有網友分享，返回台北租屋處，發現忘了帶錢包，只找到大學常用的金融卡，好奇裡面的餘額而去補辦存摺，竟發現媽媽每個月都會匯款給他，讓他感動到爆，立刻打電話道謝，結果真相曝光，讓他直呼「請把眼淚還來」。

網友在《Dcard》上發文分享，日前回台北租屋處要搶購Switch時，在住處東翻西找，發現自己似乎把錢包忘在老家，最後只找到一張大學時期常用的郵局金融卡，這可是他人生第一張可刷的卡，只是不曉得餘額是否還足夠，好險最後有成功刷過。

原PO表示，因為很好奇郵局帳戶究竟還剩多少錢 ，竟能讓可以讓他搶到一台Switch，因此他趁著午休時間，帶證件去郵局補辦存摺，打開一看發現，媽媽每個月都會訂期匯3000元到此戶頭，想來是不放心他來台北工作，覺得他薪水不高，還要付房租。

男挖出塵封金融卡...竟成功刷過，真相曝光神反轉。(圖/翻攝自Dcard)

原PO指出，他打電話給媽媽道謝，但媽媽聽了卻不解說，「怎麼突然這麼噁心，母親節都過這麼久了，現在才感謝我」。原PO解釋，去郵局發現，你還是每個月匯錢給我，但其實我已可以自力自強！結果媽媽竟回，「阿！那是之前自動轉帳忘記取消！難怪上次買股票錢不夠，沒缺錢要記得還」，讓原PO傻眼「媽，請把我的眼淚還來」。

(中時電子報)