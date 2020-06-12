受到新冠肺炎干擾，消費性需求急縮，因產品佈局分散成功逃過一劫的健策（3653）也直言下半年能見度不高，不過在產品互有相長下，預估下半年營運應仍可保有和上半年相當的水準。

新冠肺炎攪亂一池春水，就連去年業績一路長紅的健策也坦言，下半年看不清楚。

健策總經理趙永昌12日在股東會中表示，其實健策現對前景的看法和先前召開法說會時的說法大致相同，也就是說健策的目標並沒有改變，只是現同業和客戶對前景仍存有疑慮，多數都不太敢做預測，而且傾向於「踩剎車」。

受限於下半年前景不明，健策推估，下半年營收表現大概和上半年差不多，受到消費需求急降影響，車用部件訂單下滑。雖然水冷式散熱模組表現不如預期，但均熱片成長算是超乎預期，下半年預期均熱片還可以維持今年上半年的成長趨勢。

健策均熱片今年呈大幅影響，去年單月營收貢獻僅1億元，今年則擴增至3億元，營收佔比也跟進由去年的2成拉升至5成，表現剛好和導線架倒過來，據估健策導線架去年營收佔比仍達到5成，但今年則只剩下2成。

(工商 )