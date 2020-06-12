來自單親家庭、患有亞斯伯格症的慈幼工商汽車科一年級吳彥坤，心疼父親擺攤養家還要照顧他，決定習一技之長而選讀汽車科，在曾為國際技能競賽國手的鄭宗明老師及歷屆全國技能競賽獲獎選手指導老師洪埜喆教導下，參加第16屆全國自行車組裝技能競賽暨第10屆國際展能節職業技能競賽國手選拔賽，以最年輕選手之姿榮獲第1名暨儲備國手殊榮。

初試啼聲就有亮眼表現，吳彥坤說，這是他第一次參加比賽，參賽者也有老師傅，他必須在比賽時間內，將一輛自行車完全拆解再重新組裝，最難的是編輪部分，為此，他比賽時相當緊張，不過，還是依照平常練習的手法，順利完成考驗。他說，原本以為拿到前5名就很不錯了，很驚訝竟然抱回第一名。得獎消息也讓爸爸相當開心，立即通知所有親朋好友，分享感動。

生長在單親家庭的吳彥坤，由爸爸扶養長大，從小就被認為是個過動兒，國中時因不擅與人互動、易怒且情緒控管不佳，曾多次與老師起衝突，一度是老師眼中「問題學生」。後來看醫生診斷出罹患亞斯伯格症，爸爸為專心照顧他，辭去原本薪水不錯的工廠課長職務，改行做時間較彈性的擺攤生意，在市場賣五金雜貨。

吳彥坤說，因擺攤收入不穩定，國三時，家裡經濟狀況變差，他為了將來能早點出社會工作，所以選擇讀慈幼工商汽車科，學習一技之長，就學期間，遇到曾為國際技能競賽國手的鄭宗明老師，及歷屆全國技能競賽獲獎選手指導老師洪埜喆，兩位老師指導他參加自行車組裝技能競賽。

鄭宗明說，他要求選手要有最好的成績，當然他也會給學生最佳的環境及最好的工具，提供一個舞台讓他去發展，加上學生肯認真學習，自然而然就會有好成績。吳彥坤上周還參加台中市政府舉辦的促進就業巧聖技藝新秀選拔，近日可望傳回捷報。

慈幼校長謝光洲指出，慈幼汽修科學生也連續2年在證照考試中分別考取37張與33張乙級證照，都是南市高職汽修科之冠，凸顯該校在軟硬體與師資上都具技職翹楚實力，能滿足學生升學或就業的全方位需求，是對技職體系有興趣的國中畢業生好選擇。

(中時 )