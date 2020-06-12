新冠肺炎疫情趨緩，警察節前夕，台中市太平警分局響應慈濟推動「一日蔬食日」活動，中午用餐時段，慈濟師兄、師姐準備100個蔬食便當基層員警享用，希望透過蔬食防疫呼籲大家注重健康，很多員警第一次吃到蔬食便當，讚不絕口，炎熱夏天吃蔬食健康透心涼。

親切的慈濟師兄、師姐們，在一年一度警察節前夕，宣導「一日蔬食日」活動，提供蔬食便當給員警們享用，慈濟志工們表示，便當全是用在地當季蔬食，並使用回收環保餐盒，希望透過推廣蔬食，可提升免疫力，鼓勵大家投入蔬食行列，1個月無論吃幾日都為健康、環境盡一份心。

慈濟慈警隊長楊基泉、幹事劉毓玲等人表示，在警察節前夕祝福各位人民保母佳節愉快，「守護健康」蔬食是最好的選擇，如從環保層面來談蔬食，論及畜牧業所產生的排碳量對環境的危害及造成生態的危機，希望透過在地食材做低碳蔬食餐，以減少碳足跡。

太平警方表示，感謝慈濟師兄、師姐的用心及對警察的支持，在這警察節前夕，透過蔬食活動讓同仁們一起輕食減負擔，做好身體自主保健並守護健康。

(中時 )