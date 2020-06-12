新豐鄉濱海地區的「最毒海岸線」堆置的非法廢棄物日前清除，為了避免海岸受到侵襲，新竹縣政府工務處爭取經濟部水利署核定經費1億1756萬元，辦理新豐垃圾掩埋場西側海岸防護工程，日前公告，預計明年完工。

新竹縣長楊文科表示，由於新豐海岸有漂沙問題，加上突出海岸地形，易形成波浪能量集中現象，加速侵蝕海岸沙灘，以及灘崖崩落災害。為了解決此問題，新竹縣政府爭取水利署經費，預計透過提高海岸防護，並採用天然材料，降低工程對海岸生態環境的影響，達到海岸侵蝕的防治，並防止國土流失。

新竹縣政府工務處說明，此計畫針對新豐垃圾掩埋場西側的海岸段抑制波浪溯上、堤趾沖刷加劇灘崖崩塌等問題，共有3個主要的防護工程作業，包含施作長度520公尺的拋石護岸，用來降低海岸侵蝕災害，減輕波浪衝擊崖腳堤趾負擔。

另外還施作「疏濬養灘工作」，預定由頭前溪口沙洲供應約10萬立方公尺養灘土砂，以及布設4座「潛沒式離岸突堤」，配合人工養灘作業，加強沙灘穩固及減緩養灘粒料流失。

在工程施作期間，車輛會行經新月沙灣、崇義、尚義海岸，工務處也會針對沙灘遊憩景點有具體動線管制及交維設施布置，以降低對民眾的影響。在最毒海岸線1萬3千多噸的有毒集塵灰清除後，目前透過石籠工程，避免西側海岸受到侵蝕。

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(中時電子報)