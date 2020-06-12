新冠肺炎逐漸趨緩，台北市中山國小身心障礙資源班的學生，在今年5月成功登上海拔超過3000公尺的嘉明湖，9位4年級的學生在老師和家長的陪同下，克服各種挑戰，校方指出，資源班特色課程的主軸為「山是一所學校」，因此每學年度都會帶學生挑戰百岳高峰，107學年度資源班才完成玉山和雪山主峰的挑戰。

北市中山國小資源班在班導師李佩玲的帶領下，成功完成4天3夜嘉明湖的山野教育，這次旅程隨行家長、志工和老師共21人，在大家同心協力下才能完成任務，尤其是班導師李佩玲，年紀大健康狀況欠佳，仍不畏艱難陪學生完成挑戰。

校方表示，4天3夜的山野教學，學生先搭火車前往台東池上後，再搭車到向陽森林遊樂區，走到陽山屋夜宿，適應高度，第2天登百岳向陽山至嘉明湖山屋夜宿，第3天則從嘉明湖山屋經百岳三叉山再回到嘉明湖山屋，最後一天則下山返程。

李佩玲說，疫情的考驗，更凸顯山野教育在生活的重要，山野教育能教導孩子在最低物質需求下生存，學生也能探索潛能，學會觀察周遭環境、欣賞美麗山景，最重要的是互助合作，建立革命情感。

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(中時電子報)