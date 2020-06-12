新北綠竹筍進入盛產期，新北市農業局11日舉行「新北筍王爭霸戰」，吸引來自15區、86位筍農參戰，最後由深坑區筍農黃鈺筑奪得筍王寶座，市府將於7月4日在台北希望廣場的展售會表揚得獎者，也歡迎民眾前來購買品質優良的新北綠竹筍。

新北農業局指出，產品必須內外兼備，外觀要「白、彎、矮、肥」，內在也要柔嫩、甘甜，綜合各項目評比結果，才能選出真正的「新北筍王」。

農業局指出，去年由三峽農友終結新店三連霸紀錄，今年由深坑區的筍農黃鈺筑打敗眾家好手，奪得新北筍王；美筍王為新店區的張慶隆、甜筍王則為泰山區的唐俊煌。

農業局長李玟指出，每年6到9月是新北健康三寶綠竹筍的盛產期，今年市府除持續與產區農會推廣，也與飯店業者合作「新北綠竹筍祭」，如淡水福容飯店選用本屆筍王的綠竹筍，推出限量100套的筍王創意套餐；板橋凱撒大飯店以綠竹筍融合特選食材，推出限量「筍食豐宴」單人套餐等，歡迎民眾選購。

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(中時電子報)