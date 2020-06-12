金士頓Kingston旗下電競品牌，HyperX今日宣布即將舉辦一系列HyperX Showdown遊戲直播活動，邀集全球知名藝人、音樂人、運動員和電競玩家一起上線挑戰《決勝時刻：現代戰域》、《NBA 2K》、《要塞英雄》和《勁爆美式足球》等遊戲，連續八周於HyperX Twitch頻道周周直播。首場HyperX Showdown將於台灣時間6/17凌晨三點登場，由名列全球百大DJ的Afrojack和Nicky Romero兩位知名音樂人打頭陣，和London Royal Ravens戰隊的兩名選手組隊挑戰《決勝時刻：現代戰域》。

HyperX表示：「這段期間很多人為了保持社交距離，只能乖乖待在家，無法出門參加運動賽事或電競相關的大型活動。因此我們特別邀請到這些音樂、娛樂、運動等不同領域的玩家共襄盛舉，希望能夠透過HyperX Showdown，為全球的玩家社群提供獨特的娛樂體驗。」

為期八周的HyperX Showdown不但有Afrojack和Nicky Romero兩大DJ助陣，HyperX透過和美國知名運動經紀公司Excel Sports合作，接下來還將陸續邀請NBA球星Gordon Hayward、DeMarcus Cousins、Mikal Bridges、大聯盟球員Joc Pederson、NFL球星JuJu Smith-Schuster、知名嘻哈歌手Offset、Future和Young Thug等名人跨界參戰。直播的形式除了一般玩家熟悉的一對一和二對二，還將舉辦女性玩家限定的活動以及NBA新人挑戰賽。所有參與HyperX Showdown的名人玩家直播所需的硬體配備，都將由HyperX協助提供，而這次Showdown最終的贏家，也將成為HyperX最新的品牌大使。

(中時電子報)