國內新冠肺炎疫情趨緩，迎接暑假到來，北市推出超殺場館銅板價吸客，不僅天文館、自來水園區、貓纜只要半價，還有超值7館聯票，原價330元下殺至50元。

北市觀傳局串聯各大觀光景點，推出暑期大促銷，優惠期間自7月15日至8月31日，只要上北北基好玩卡或KLOOK官網購票，就享有「銅板價優惠」。

優惠包括以半價20元參觀台北市立天文科學教育館、貓纜單程票從120元降至50元，及7月期間自來水園區門票原價80元，現在只要50元，購買台北市立動物園60元套票就送好禮，限量2000份，兒童新樂園「一日歡樂票」含21項設施只要200元。

此外，還有超殺「一票玩到底」優惠，7大場館聯票原價330元，暑假期間只要50元就能暢遊，有台北市立美術館、台北二二八紀念館、士林官邸正館、台北當代藝術館、草山行館、李國鼎故居、孫運璿科技人文紀念館。

觀傳局長劉奕霆表示，外縣市民眾購買北北基好玩卡高鐵聯票、入住安心旅宿送雙層觀光巴士兌換券，再加上以「歡樂銅板價」玩遍台北場館及景點，來一趟最多可省4000元。

他指出，另只要在7月15日至8月31日，憑台北市合法旅宿消費滿額發票，還可周周抽電動機車，共200輛。

(中時 )