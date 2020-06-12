高雄市政府參事楊明州將接任高雄市代理市長，今日楊受訪時指出，未來接任代理市長後將有四大任務，將全力完成長官交付。

楊明州指出，第一點是因為高雄的地理環境、氣候，目前防汛是一個相當大的課題；第二是防疫，儘管疫情舒緩，但是對於防疫仍不能出現漏洞；第三是辦理市長補選相關事宜，務必讓未來交接可以順利；第四則為認真接受議會備詢，下周五就是議會的總質詢，儘管代理市長只有3個月的時間，但仍不可鬆懈，這是不可迴避的責任。

(中時電子報)