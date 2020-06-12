屏東潘姓男子1999年在軍中服役時，闖進民宅性侵少婦還恐嚇對方「不配合的話，我就殺了妳女兒」，4年前潘男另涉他案，刑事局以DNA比對出他性侵少婦的惡行，最高法院維持歷審認定，依現役軍人犯侵入住宅強制性交罪判刑8年確定。

1999年8月8日上午7點左右，現役軍人潘男到屏東一處民宅，他看到屋內只有大陸籍女子及她1歲幼女在房間內睡覺，他先以房間內的枕頭壓住她臉部，她拚命鎮抵抗後，潘男又徒手掐住她的頸部，並毆打她的頭、頸部。

潘男恫稱要殺被害人的女兒，她因而心生畏懼不敢再反抗，潘即褪去她的內、外褲加以性侵，隨後逃逸，被害人報警並到醫院採集其內褲及私處檢體驗傷，但之後因逮不到嫌犯成為「冷案」。

2016年潘男因另涉強制性交案件被逮，經刑事局建檔比對後，發現他的DNA-STR 型別與本案被害人的檢體精子細胞層相符，且經2次鑑定結果確認，認定潘男犯下本件性侵案。

歷審考量潘男與被害人素不相識，為滿足一己之色慾，竟罔顧他人身體之自主權利，侵入住宅性侵，不但使被害人當時受有巨大驚嚇，更致她日後留下難以抹滅之心理陰影，所為實不宜寬貸，將他重判8年。

潘男提上訴，主張被害人20年前的模糊證詞，沒有補強證據，且原判決沒有調取其當兵的勤務資料，即推認案發當時其休假，認有調查未盡。

最高法院認為，被害人住處有地緣關係，且被害人指訴其被害及受傷情節，核與診斷證明書相符，並其下體檢體經兩次鑑定確係被告之DNA型別，故已有上揭證據足以補強被害人之指訴，被告猶以個人主觀之詞為事實爭辯，上訴不合法律上程式駁回，判刑8年定讞。

(中時 )