針對釣魚台主權爭議，國民黨主席江啟臣、民間漁會團體呼籲蔡政府，儘速和日本表明立場，守護台人漁權，並邀蔡英文總統登釣魚台護主權；對此新北市長侯友宜今出席活動時受訪表示，「任何守護國家的責任，每個人都應盡一份心力。」

(中時 )