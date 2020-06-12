藍營籲蔡英文出海護釣魚台 侯友宜：守護國家每個人都有責任 12:452020/06/12 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午前往樹林山佳國小歡慶百週年校慶。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對釣魚台主權爭議，國民黨主席江啟臣、民間漁會團體呼籲蔡政府，儘速和日本表明立場，守護台人漁權，並邀蔡英文總統登釣魚台護主權；對此新北市長侯友宜今出席活動時受訪表示，「任何守護國家的責任，每個人都應盡一份心力。」 (中時 ) #釣魚台 #守護 #主權 #國家 #侯友宜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜政績認了？阿扁斷言：未來市長要向他說謝謝！ - 政治 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 罷免黃捷熱烈！連署破1.6萬份 鳳山清捷隊：將提案 - 政治 韓國瑜第2條路？港媒分析國民黨發現一件事！ - 政治 「罷捷連署」最新數字曝光！杏仁哥回應 上萬網友大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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