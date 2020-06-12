市場憂心第二波疫情死灰復燃，加上鮑威爾釋出經濟展望不夠樂觀，美股昨(11日)一開盤就殺千點，對此，美國總統川普又發揮嘴人功力，怒拿Fed出氣，認為聯準會通常都是錯的，重申第三季後經濟將逐步好轉，不過市場並不買單，終場美股仍崩跌近2000點。

聯準會主席鮑威爾11日重申，美國經濟仍是高度不確定性，同時，預估美國今年經濟成長將萎縮6.5%、年底失業率也估將逼近雙位數，澆了市場多頭一桶冷水，造成美股昨4大指數開盤就全面重挫。

對此，美國總統川普在推特發文怒斥聯準會，提到Fed經常犯錯，我也看到數字但比他們預測得更好，我們將有一個非常好的第三季、偉大的第四季，並且2021年將成為最棒的年份之一，同時，川普也提到，很快就會有疫苗和治療方法。

不過，儘管大如總統出來喊話，市場仍不打算賣川普面子，4大指數收盤皆暴跌逾5%，其中道瓊下殺近兩千點，費半重挫128點，雙雙跌幅都超過6%，最為悽慘。

The Federal Reserve is wrong so often. I see the numbers also, and do MUCH better than they do. We will have a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter, and one of our best ever years in 2021. We will also soon have a Vaccine & Therapeutics/Cure. That’s my opinion. WATCH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

(中時電子報)