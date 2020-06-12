白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）周四試圖安撫因擔心疫情二度爆發而崩跌的股市，他稱讚聯準會擬在未來兩年保持近零的利率水準，並稱政府推出更多經濟激勵措施的討論沒有停止過。

庫德洛接受福斯財經網訪問時表示：「我知道今天是艱難的一天，但我不認為今天就是結論，而且美股距離3月23日創下的低點仍然上漲40%」。

聯準會對美國經濟前景的看法意外低迷，預期今年美國經濟將萎縮6.5%，到年底失業率將達到9.3%。美國各地陸續解除封鎖措施後，新冠狀病毒新增確診數出現反彈跡象，目前美國累計病例數已經突破200萬人，超過11.2萬人因此死亡。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）此前接受CNBC訪問時表示，為了減緩新冠肺炎疫情擴散而二度關閉經濟，並不是一個可行的選項。他並表示，必要時，他已準備好再向國會要求進一步擴大財政支出，為美國經濟發展注入活力。他在國會發表證詞時亦表示，美國經濟絕對需要新一輪紓困援助，規畫中的新方案可能再次向人民發放現金支票，並為受疫情重創的中小企業提供更多援助。

(時報資訊)