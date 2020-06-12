受到聯準會悲觀經濟預測及美國部份地區出現第二波感染潮，澆熄投資人對景氣快速復甦的預期，美股全面重挫，跌幅達5～6％。台股盤前山雨欲來，開盤以11406點開出，下跌129點，盤中最低來到11244點，跌點達291點，在賣壓消化後，跌點收斂至百點之內，預估今天成交金額2500億元，連續兩天呈現帶量下跌。

美股道瓊狂瀉1861.82點，跌幅達6.9％，創下3月17日以來單日最大跌幅，美股打噴嚏，全球跟著感冒，日韓指數開盤後，跌幅都來到2％上下。分析師認為，從聯準會對於失業率、利率態度還看，全經濟復甦不確定性仍高，不過，美國仍擴大債券持有部位，顯示市場資金仍相對寬鬆，台股今天盤中雖然跌破10日均線，不過，目前盤中出現160點的長下影線，短線還未確定趨勢轉為空頭。

不過，短期支撐5日線跌破，10日均線今天能否站上還未定，且近兩天盤勢是呈現帶量下殺，後續若無法有效站回5日線，盤勢整理在所難免。肺炎疫情在美國、全球似乎有擴大跡象，也對漲多的股市產生不確定性，後續美股未能止跌，短線操作相對要保守。

(時報資訊)