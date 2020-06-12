大陸一線大鋼廠寶鋼、鞍鋼7月鋼價均開高盤，熱軋每噸大漲人民幣280~300元，為亞洲鋼市提振信心；中鋼(2002)7月內銷盤價已止跌開高，業界預期8月將續漲，下半年鋼市將露出曙光。

大陸寶鋼繼6月內銷盤價止跌轉開平高盤，大宗熱軋、酸洗熱軋與鋼板產品每公噸調漲人民幣50～100元，最新開出的7月鋼價漲勢擴大，大宗底材熱軋每噸大漲人民幣300元。

中鋼7月內銷盤價也已止跌開高，下半年鋼市預期將比上半年轉好，漸入佳境。

鋼市隨著原料價格大漲，以及全球疫情趨緩，下半年逐步往好的方向發展。中鋼7月單月盤已反轉開高，認為鋼市轉正態勢確立。中鋼7月單月盤翻揚，有助於下半年營運逐季向上。

展望下半年，中鋼看法趨於樂觀，7月內銷價格止跌開漲，開月盤的冷、熱軋及熱浸鍍鋅鋼捲止跌，每噸調漲450元，平均漲幅1.87%；隨著寶鋼7月大漲人民幣300元，市場預期中鋼8月也將可續漲。

第三季展望方面，預期隨各國陸續復工，客戶重啟遞延訂單，內、外銷回溫力道同步增強，可望推升中鋼第3季營運優於第2季，呈現淡季不淡，並有機會延續至傳統旺季第四季。

鋼市可望逐步復甦，中下游的中鴻(2014)、新光鋼(2031)、燁輝(2023)等本業營運也可望自第二季起逐步改善，今年最壞情況應已過。

(時報資訊)