金融股的超級股東會旺日於今12日（周五）展開，計有7家金融機構同日登場，尤以國泰金(2882)、富邦金(2881)金兩大金控最受市場重視。富邦金今年進行董事改選，前中壽董事長王銘陽入列獨立董事候選人名單受到市場觀注，今富邦金股東會順利通過改選案，王銘陽正式選任為富邦金獨立董事；而台新金(2887)今年的重點在於彰銀的董事改選，在彰銀經營權之爭上，台新金期望在彰銀的董事（含獨董）席次能坐3望4。

富邦金控5月自結稅後淨利61.84億元，累計今年前5月稅後淨利343.48億元，較去年同期成長44%，每股盈餘(EPS)為3.36元。富邦金自三月開始就是金融股獲利三冠王，連三月三冠王，包括單月獲利、累計獲利跟EPS。富邦金今天股東會通過發放2元現金股利。

開發金(2883)今股東會通過發放現金股利0.6元；受惠全球金融市場穩健表現及業務量能增長，開發金控2019年度合併稅後淨利為196.54億元 (含非控制權益68.58億元)，相較2018年度合併稅後淨利128.15億元 (含非控制權益49.62億元)成長53%。

玉山金(2884)今股東會通過1.588元股利，其中0.791元為現金股利，0.797元為股票股利。玉山金今年股利發放為2001年金控成立以來的新高。玉山金去年稅後盈餘201.05億元，年成長17.8%，獲利再創新高，EPS 1.73元、ROA 0.84%、ROE 12.07%，資本適足率126.1%。資產品質長期保持良好，逾期放款比率0.19%，放款覆蓋率 640.44%。金控總資產2兆4984億元，總存款2兆821億元，總放款1兆4598億元，其中外幣業務方面，因跨境平台及數位金融的發展效益，外幣存款折合新台幣7703億元，成長19.8%，外幣存款增量連續2年為市場第1名。手續費收入再創歷史新高，手續費及佣金淨收益新台幣187.3億元，年成長14.4%，其中信用卡手收成長33.4%，財富管理手收成長4.8%。

台新金去年稅後淨利為145億元，年成長12％，每股稅後盈餘(EPS)為1.19元，普通股股東權益報酬率(ROE)為9.54％，普通股每股淨值為12.86元。在資本結構表現上，108年底資本適足率為118.9％，雙重槓桿比為117.0％，資本結構強度良好。台新金在海外業務拓展方面，子公司台新銀行積極佈局大陸及亞太市場，目前已設立香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本等四家海外分行，並在越南胡志明市、緬甸仰光設有代表人辦事處，此外，越南隆安分行、馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處及上海代表處的申設作業亦積極進行中，其中上海代表處已於109年4月20日取得上海銀保監局核准。

彰銀今年6月19日改選大戰，公股及民股台新金雙方均提足9席董事候選人。2017年的彰銀官民大戰，泛公股搶下5席（3席普董、2 席獨董）；台新金為3席（2席普董、1席獨董）；民股的龍巖李世聰也搶下一席普董，當時並支持公股陣營。席次比為5：3：1。

(時報資訊)