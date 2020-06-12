造紙大廠正隆（1904）今（12）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息1.2元。展望今年，集團擬定5大經營方針，預期在台灣、中國大陸、越南經營均具挑戰與契機，隨著產能優化、績效提升及投資到位，可望在轉機中有所收穫。

正隆2019年合併營收403.87億元，年減1.93％，但毛利率22.84％、營益率8.7％，雙創近25年新高，本業獲利能力顯著躍升。雖因業外無處分收益挹注，致使歸屬母公司稅後淨利23.03億元，年減38.42％，仍改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）2.08元。

正隆董事長鄭舒云表示，正隆集團去年造紙生產年增7％、紙器生產年減3％，造紙銷售年增8％、紙器銷售年減2％。整體營收雖略微衰退，但受惠回收紙原料價格維持低檔，配合中國大陸紙器廠精實整頓，以及越南造紙、紙器逐漸步入正軌，帶動本業獲利仍成長。

展望今年，鄭舒云認為，全球經貿仍受新冠肺炎、美中貿易談判進展影響，但中國大陸「禁廢令」及貿易戰導致原料與全球供應鏈重組，對正隆在台灣、中國大陸、越南的經營將是另一波挑戰與契機，配合各地產銷優化與投資擴建，可望在這波轉機中有所收穫。

正隆今年經營方針包括：一、完善人才及管理能力，致力海內外發展，成為當地標竿領導廠商。二、產銷運籌發揮集團綜效，數位轉型建立智能產銷系統。三、掌握市場脈動，確保競爭力優質料源，贏取綠色供應鏈競爭。

四、整合包裝服務體系，增進客戶價值，品牌行銷經營，擴大市占率。五、打造綠色循環營運體系，善盡企業公民責任，追求集團永續發展。

(時報資訊)