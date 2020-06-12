明泰(3880)股東會今日由大股東佳世達所派任的董事長黃文芳主持，為原董事長李中旺在4月底閃電被拔除後，黃文芳首度以明泰董事長身分出席，會後黃文芳表示，未來會以「聯合艦隊」的角度一起出發，但面對現在的紛紛擾擾，他直言，「甚麼時候結束、我也不知道」!

黃文芳會後表示，未來會持續發展大艦隊，會是以「聯合艦隊」的角度一起出發，只要是對明泰有利、可以有成長的都會想辦法。佳世達因為在台灣產業界的併購戰績數一數二擅，故有超級戰艦之稱，兩年前事由李中旺主導，與佳世達進行策略合作。

談到目前明泰和董事李中旺之間的訴訟問題，黃文芳會後表示，因為現在還有一點紛擾，「甚麼時候結束、我也不知道」。

明泰目前股東結構，在少了一席獨董的狀況下，共有6席董事加上2席獨董，由於友訊(2332)為明泰股東之一，友訊市場派在日前臨股會大獲全勝之下，由台鋼派出兩位董事，分別為台鋼董事長王炯棻、律師林文鵬擔任友訊在明泰的法人代表，李中旺本身為自然人董事。明泰今日股東會也通過補選一席獨立董事謝明得。

(時報資訊)